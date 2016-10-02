Google открыл доступ к технологии машинного обучения

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Доступ к платформе позволит разработчикам создавать продукты с использованием нейросетей.

Google открыл доступ к облаку машинного обучения

Компания Google открыла свое облако машинного обучения для всех желающих в режиме бета-версии. Новый проект компании позволит улучшить любые программы и приложения, которые создаются разработчиками по всему миру.

В качестве примера успешного использования облака машинного обучения Google приводит компанию Airbus, которая оптимизировала свои оборонные системы и системы исследования космического пространства. В частности, сотрудникам Airbas удалось улучшить функции автоматизированного обнаружения и коррекции спутниковых изображений. "Облако машинного обучения позволило нам повысить точность и скорость, с которой мы анализируем изображения, снятые нашими спутниками. Оно позволило решить проблемы, которые существовали на протяжении многих десятилетий", – заявил представитель Airbus.

Google также займется обучением специалистов в этой сфере. Каждый заинтересованный инженер сможет связаться с сотрудниками компании для получения всех необходимых сведений.

Ранее сообщалось о том, что Google вскоре сможет определить место, в котором была сделана та или иная фотография. Для этого сотрудники компании создали нейронную сеть, получившую название PlaNet, в базу данных которой было загружено более 90 миллионов снимков с указанием мест, в которых они были сняты.