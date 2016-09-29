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Google выпустил дудл в честь изобретателя шариковой ручки Ласло Биро

29 сентября в 11:42

Дудл посвящен 117 дню рождения журналиста.

Google
Google посвятил дудл изобретателю шариковой ручки
Поисковик Google посвятил дудл дню рождения венгерского журналиста Ласло Биро, который стал изобретателем современной шариковой ручки.

Биро был вынужден часто пользоваться перьевыми ручками, которые оставляли следы на бумаге. Наблюдая за тем, что чернила, которые используются при печати газет, сохнут быстрее, Биро попробовал использовать их в перьевых ручках, но эксперимент не увенчался успехом, поскольку чернила были слишком густыми. После этого он вместе со своим братом-химиком разработал ручку, которая использовала специальный шарик для нанесения чернила на бумагу.

Из-за несовершенства патентной системы Биро удалось зарегистрировать патент на шариковую ручку только в Бразилии и Аргентине.

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В Аргентине в день рождения Биро отмечают день изобретателя, а сама шариковая ручка называется "бироме" в честь журналиста.

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Google

Ранее Google приурочил дудл к 200-летию со дня рождения выдающегося математика Джорджа Буля. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги ручка журналист изобретатель Google
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