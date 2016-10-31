Глобальное потепление может превратить Испанию и Португалию в пустыню – ученые

Повышение температуры полностью изменит лесистый ландшафт Пиренейского полуострова.

Испания и Португалия могут стать пустыней из-за глобального потепления novostynauki.com

Ученые заявили о том, что даже умеренное повышение температуры в пределах 2° Цельсия может привести к катастрофе для некоторых стран Средиземноморья. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Science.

В ходе исследования ученые использовали пыльцу растений, которая сохранилась в осадочных породах на протяжении 10 тысяч лет и стала "растительной летописью" этого периода, отражающей все изменения климата. Это позволило составить модель, отражающую состояние региона в зависимости от количества углекислого газа в атмосфере и, соответственно, средней глобальной температуры. Результаты обсчета этой модели оказались довольно пугающими.

При теперешнем повышении температуры (примерно на 1° Цельсия выше доиндустриальных значений) Средиземноморье не слишком страдает от потепления. Однако два градуса, обозначенные как предел в Парижских соглашениях, могут оказаться для региона настоящей катастрофой. По расчетам авторов, такое потепление способно вызвать продолжительные засухи и в корне изменить лесистый ландшафт южной Испании и Португалии, превратив его в обширную пустыню.

Исследователи подчеркивают, что на протяжении 10 тысяч лет подобных изменений в этом регионе не было и влияние изменения температуры на людей и местные экосистемы будет значительным.

Ранее сообщалось о том, что ученые составили карту регионов Земли, которые больше всего пострадали от изменений климата. При составлении карты ученые использовали спутниковые данные, полученные в период с 2000 по 2013 год. Карта была создана на основе анализа температуры воздуха, доступности воды, а также облачного покрова. Ученые осуществили расчеты для каждого отдельно взятого участка суши в 5 квадратных километров. Некоторые участки Земли, например Антарктика и Сахара, не были классифицированы из-за своей бесплодности.