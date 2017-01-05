Гибкие устройства Samsung можно будет открыть по отпечатку пальца

Смартфон можно будет открыть только после успешной авторизации.

Гибкие устройства Samsung будут защищены с помощью биометрических датчиков

Компания Samsung подала патентный документ, который описывает защиту гибких устройств с помощью биометрических датчиков.

Для того, чтобы открыть смартфон или планшет, пользователь будет должен подтвердить свою личность с помощью отпечатка пальца или же радужной оболочки глаза. Только после успешной авторизации устройство можно будет открыть.

Кроме того, предполагается, что Samsung тестирует и другие способы подтверждения личности, в том числе по голосу, лицу, кожному рельефу ладоней, расположению вен, сетчатки глаза, модели движения, в том числе стиля ходьбы, а также ЭКГ.

Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство. 9 октября пользователи сообщили о третьем случае возгорания замененного смартфона.

10 октября компания решила приостановить производство Galaxy Note7.