ESA потеряло связь с зондом "Скиапарелли"

Сигнал от зонда пропал за 50 секунд до запланированной посадки на Марс.
По словам экспертов, "Скиапарелли" успешно вошел в верхние слои атмосферы. Его тепловой щит, предназначенный для торможения об атмосферу, отработал согласно плану. Затем зонд выбросил парашют, и в этот момент данные, переданные аппаратом, не совпали с тем, чего ожидали специалисты. Скорость, рассчитанная "Скиапарелли" не совпала с доплеровским сдвигом, измеренным Mars Express. Это может указать на то, что скорость посадки была выше, чем планировалось. Реактивные двигатели проработали около трех-четырех секунд. Сигнал от "Скиапарелли" пропал за 50 секунд до расчетного времени посадки — причины этого до сих пор неизвестны.
Исследователи надеются, что вскоре смогут получить снимки зонда, которые будут сделаны аппаратами NASA.
В среду, 19 октября, зонд "Скиапарелли" совершил посадку на Марс. По программе полета после этого должна была начаться передача сигнала с поверхности, который будут принимать и записывать марсианские зонды Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter и орбитальный модуль TGO.
Ранее сообщалось, что аппарат "ЭкзоМарс" успешно избежал столкновения с Марсом. Также сообщалось о том, NASA планирует совершить запуск зонда InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) на Марс 5 мая 2018 года. Посадку на Красную планету космический аппарат совершит 26 ноября 2018 года.N+1