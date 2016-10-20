ESA потеряло связь с зондом "Скиапарелли"

Сигнал от зонда пропал за 50 секунд до запланированной посадки на Марс.

Зонд "Скиапарелли" не выходит на связь esa.int

Европейское космическое агентство (ESA) рассказало о судьбе двух зондов миссии "ЭкзоМарс". Так, аппарат Trace Gas Orbiter успешно выполнил маневр и находится на околомарсианской орбите, судьба же зонда "Скиапарелли" на данный момент неизвестна, сообщили представители агентства на пресс-брифинге.

По словам экспертов, "Скиапарелли" успешно вошел в верхние слои атмосферы. Его тепловой щит, предназначенный для торможения об атмосферу, отработал согласно плану. Затем зонд выбросил парашют, и в этот момент данные, переданные аппаратом, не совпали с тем, чего ожидали специалисты. Скорость, рассчитанная "Скиапарелли" не совпала с доплеровским сдвигом, измеренным Mars Express. Это может указать на то, что скорость посадки была выше, чем планировалось. Реактивные двигатели проработали около трех-четырех секунд. Сигнал от "Скиапарелли" пропал за 50 секунд до расчетного времени посадки — причины этого до сих пор неизвестны.

Исследователи надеются, что вскоре смогут получить снимки зонда, которые будут сделаны аппаратами NASA.

В среду, 19 октября, зонд "Скиапарелли" совершил посадку на Марс. По программе полета после этого должна была начаться передача сигнала с поверхности, который будут принимать и записывать марсианские зонды Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter и орбитальный модуль TGO.

Ранее сообщалось, что аппарат "ЭкзоМарс" успешно избежал столкновения с Марсом. Также сообщалось о том, NASA планирует совершить запуск зонда InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) на Марс 5 мая 2018 года. Посадку на Красную планету космический аппарат совершит 26 ноября 2018 года.