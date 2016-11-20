Цукерберг рассказал о планах по борьбе с фейковыми новостями

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Основатель Facebook представил новые методы проверки правдивости сообщений.

Facebook будет бороться с фейковыми новостями Pixabay

Основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал о планах по борьбе с неправдивыми новостями, которые распространятся через социальную сеть, сообщает ВВС.

Facebook оказался в центре скандала после того, как некоторые пользователи начали жаловаться на то, что фейковые новости изменили ход выборов в США. Теперь же Цукебрег рассказал о планах по борьбе с неправдивыми новостями, среди которых несколько новых методов проверки правдивости сообщений и фиксирование фейковых новостей. Одним из способов, которыми социальная сеть будет бороться с распространением неправды, станет информирование пользователя о фейковых сообщениях.

По словам Цукерберга, проблема неправдивых сообщений сложна как в техническом, так и философском плане. Вместе с тем, социальная сеть не хотела бы становиться "арбитром правды" и препятствовать желанию пользователей делиться новостями.

Ранее издание Gizmodo сообщило, что сотрудники подразделения Trending Topics социальной сети регулярно скрывали новостные истории о собраниях консервативных активистов в США, а также о деятельности известных членов Республиканской партии США Митта Ромни и Рэнда Пола, хотя эти посты и пользовались большой популярностью. Руководство же Facebook не обнаружило свидетельств пристрастного подхода при отборе новостей для ленты пользователей соцсети.