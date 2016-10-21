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Amnesty International назвала Facebook и WhatsApp самыми защищенными мессенджерами

21 октября в 14:42

В тройку лидеров вошли также мессенджеры Apple и Telegram.

whatsapp
Facebook Messenger и WhatsApp названы самыми защищенными мессенджерами
r-e-e-d.com
Международная правозащитная организация Amnesty International  составила рейтинг мессенджеров 11 компаний, основываясь на защищенности от несанкционированного доступа к переписке пользователей. Рейтинг был размещен на сайте организации.

Каждый из мессенджеров был оценен по ряду критериев по 100-балльной системе. Самыми безопасными, по мнению правозащитников, являются Facebook Messenger и WhatsApp, которые набрали по 73 балла. На второй строчке разместились  iMessage, FaceTime и Telegram, набравшие по 67 баллов.

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Мессенджеры Google (Allo, Duo, Hangouts) получили 53 балла. Оценки ниже 50 баллов получили Viber (47), Skype (40), Snapchat (26) и Blackberry (20). Замыкают рейтинг китайские мессенджеры QQ и WeChat, безопасность которых в Amnesty International оценили в ноль баллов.

Ранее бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден призвал не пользоваться новым "умным" мессенджером Allo. По словам Сноудена, "умные"  программы, которые используются мессенджером, не используют важные средства для защиты конфиденциальности пользователей.  

По материалам: ZN.UA
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