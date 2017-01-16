Человек на 97% состоит из вещества из недр звезд – ученые

Большая часть химических элементов, которые лежат в основе жизни на Земле, были сформированы в недрах звезд.

Человек на 97% состоит из вещества, сформированного в недрах звезд spacetelescope.org

Ученые заявили о том, что человек на 97% состоит из вещества, которое было создано в недрах звезд . Выводы исследователей были сделаны на основе анализа 150 тысяч светил из Млечного Пути, сообщает Naked Science.

Данные были получены исследователями в ходе масштабного проекта Слоановский цифровой обзор неба (SDSS). Большая часть самых важных химических элементов, которые лежат в основе жизни на Земле, были сформированы в недрах звезд. Исследователи даже создали специальную аббревиатуру – CHNOPS, включающую углерод (C), водород (H), азот (N), кислород (O), фосфор (P) и серу (S). Теперь же исследователи проверили концентрацию этих элементов в 150 тысячах звезд, входящих в состав Млечного Пути.

Оказалось, что человек на 97% состоит из вещества, которое появилось в недрах светил. Исследование также является чрезвычайно важным для понимания природы Млечного Пути. Так, ученые пришли к выводу, что внутренние области нашей родной Галактики имеют больше тяжелых элементов. Это обусловлено тем, что там находятся более старые светила, которые в ходе своей эволюции наработали больше тяжелых элементов, чем более молодые звезды внешних частей Галактики.

Ранее ученые смогли заметить процесс формирования звезды-сверхгиганта. Международная группа астрономов под руководством Катарины Джонсон из Линдского университета пронаблюдала огромный газопылевой диск, который вращается вокруг молодой звезды в созвездии Центавра. Диаметр объекта в две тысячи раз превышает расстояние от Земли до Солнца, а масса центральной звезды превышает солнечную в 25 раз. Находка может стать подтверждением гипотезы о механизме возникновения сверхмассивных звезд путем постепенного поглощения вещества быстровращающихся аккреционных дисков.