Астрономы получили снимок Тройной туманности

Туманность располагается на расстоянии 5500 световых лет от Земли.

Астрономы с помощью телескопа Spitzer получили снимок Тройной туманности

Астрономы с помощью телескопа Spitzer получили снимок Тройной туманности , которая располагается в созвездии Стрельца. Как сообщает Naked Science, на снимке можно отчетливо увидеть разделение туманности на три части, из-за чего она и получила свое название.

Снимок был сделан в инфракрасном диапазоне. С помощью инфракрасного изображения становится видно, как проникающее инфракрасное излучение подсвечивает нити светящихся облаков и молодые звезды, находящиеся недалеко от туманности.

Диаметр туманности составляет около 30 световых лет, она располагается на расстоянии 5500 световых лет от Земли.

Naked Science

Ранее сообщалось о том, что телескопу "Хаббл" удалось сделать фото планетарной туманности"Маленькая жемчужина", которая располагается на расстоянии шести тысяч световых лет от Земли в созвездии Стрельца.