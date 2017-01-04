Астрономы получили снимок Тройной туманности

Туманность располагается на расстоянии 5500 световых лет от Земли.
Снимок был сделан в инфракрасном диапазоне. С помощью инфракрасного изображения становится видно, как проникающее инфракрасное излучение подсвечивает нити светящихся облаков и молодые звезды, находящиеся недалеко от туманности.
Диаметр туманности составляет около 30 световых лет, она располагается на расстоянии 5500 световых лет от Земли.
Ранее сообщалось о том, что телескопу "Хаббл" удалось сделать фото планетарной туманности"Маленькая жемчужина", которая располагается на расстоянии шести тысяч световых лет от Земли в созвездии Стрельца.Naked Science