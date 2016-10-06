Человечество приблизилось к пределу продолжительности жизни – ученые

По мнению исследователей, дальнейшее увеличение продолжительности жизни возможно только с помощью внесения в организм человека генетических изменений.
В ходе исследования ученые провели глобальный анализ данных о продолжительности жизни и смертности и пришли к выводу, что продолжительность жизни, которая все время росла, в 1990-х годах достигла своего максимума. Более того, смертность после 100 лет не уменьшается.
Исследователи также акцентировали внимание на том, что продолжительность жизни у разных видов животных является гибкой и может быть изменена с помощью генетического вмешательства.
По мнению ученых, эти факты свидетельствуют о том, что человечество достигло возможного максимума в продолжительности жизни, а дальнейшее ее увеличение требует значительного прогресса в области медицины и генетики.
Ранее сообщалось о том, что ученые нашли белок, введение которого поможет остановить старение. Испытания на мышах подтвердили, что введение в организм "омолаживающего" белка заметно улучшает физическое состояние животных. Также у пожилых грызунов резко снижались шансы умереть от сердечных заболеваний. Данное открытие дает людям надежду на то, что они смогут жить дольше.ZN.UA