Человечество приблизилось к пределу продолжительности жизни – ученые

По мнению исследователей, дальнейшее увеличение продолжительности жизни возможно только с помощью внесения в организм человека генетических изменений.

Предел продолжительности жизни человека достигнут cba.org.ua

Ученые из Медицинского колледжа имени Эйнштейна в Нью-Йорке заявили о том, что 115 лет – максимальный срок человеческой жизни, обусловленный генетическими и физиологическими особенностями. Дальнейшее его увеличение возможно только с помощью медицинского вмешательства в организм человека, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature

В ходе исследования ученые провели глобальный анализ данных о продолжительности жизни и смертности и пришли к выводу, что продолжительность жизни, которая все время росла, в 1990-х годах достигла своего максимума. Более того, смертность после 100 лет не уменьшается.

Исследователи также акцентировали внимание на том, что продолжительность жизни у разных видов животных является гибкой и может быть изменена с помощью генетического вмешательства.

По мнению ученых, эти факты свидетельствуют о том, что человечество достигло возможного максимума в продолжительности жизни, а дальнейшее ее увеличение требует значительного прогресса в области медицины и генетики.

Ранее сообщалось о том, что ученые нашли белок, введение которого поможет остановить старение. Испытания на мышах подтвердили, что введение в организм "омолаживающего" белка заметно улучшает физическое состояние животных. Также у пожилых грызунов резко снижались шансы умереть от сердечных заболеваний. Данное открытие дает людям надежду на то, что они смогут жить дольше.