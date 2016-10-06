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Человечество приблизилось к пределу продолжительности жизни – ученые

6 октября в 12:33

По мнению исследователей, дальнейшее увеличение продолжительности жизни возможно только с помощью внесения в организм человека генетических изменений.

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Предел продолжительности жизни человека достигнут
cba.org.ua
Ученые из Медицинского колледжа имени Эйнштейна в Нью-Йорке заявили о том, что 115 лет – максимальный срок человеческой жизни, обусловленный генетическими и физиологическими особенностями. Дальнейшее его увеличение возможно только с помощью медицинского вмешательства в организм человека, говорится  в статье, опубликованной в журнале Nature.

В ходе исследования ученые провели глобальный анализ данных о продолжительности жизни и смертности и пришли к выводу, что продолжительность жизни, которая все время росла, в 1990-х годах достигла своего максимума.  Более того, смертность после 100 лет не уменьшается.

Исследователи также акцентировали внимание на том, что продолжительность жизни у разных видов животных является гибкой и может быть изменена с помощью генетического вмешательства.

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По мнению ученых, эти факты свидетельствуют о том, что человечество достигло возможного максимума в продолжительности жизни, а дальнейшее ее увеличение требует значительного прогресса в области медицины и генетики.

Ранее сообщалось о том, что ученые нашли белок, введение которого поможет остановить старение. Испытания на мышах подтвердили, что введение в организм "омолаживающего" белка заметно улучшает физическое состояние животных. Также у пожилых грызунов резко снижались шансы умереть от сердечных заболеваний. Данное открытие дает людям надежду на то, что они смогут жить дольше.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ученые генетика медицина смертность человечество
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