Частная компания собрала необходимые средства для полета на Луну

Компания Moon Express получила 20 миллионов долларов.
Как заявляют представители компании, необходимые средства были получены от частных компаний. "Теперь у нас есть все ресурсы для того, чтобы попасть на Луну. Наша основная цель состоит в том, чтобы расширить социальное и экономическое влияние людей на Луну, самый неисследованный восьмой континент, а также начать новую эру доступных лунных исследований для студентов, ученых и других заинтересованных лиц", заявил СЕО компании Боб Ричардс.
Moon Express планирует запустить на спутник Земли аппарат Moon Express's MX-1E, который займется исследованием поверхности Луны и сделает ее снимки. Аппарат будет доставлен на орбиту с помощью экспериментальной ракеты Electron.
В августе компания получила разрешение от властей США на высадку на астрономический объект. Соответствующее решение приняло Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США после консультаций с Госдепартаментом и еще несколькими ведомствами.ZN.UA