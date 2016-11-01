Астрономы объяснили отклонение орбиты Луны

Отклонение лунной орбиты от плоскости экватора Земли связано с сильным ударом и скачкообразными колебаниями движения Луны.

Отклонение орбиты Луны от плоскости эклиптики связано со столкновением с Тейей

Ученые заявили о том, что необычное отклонение орбиты Луны от плоскости эклиптики связано со столкновением Земли с Тейей (гипотетической планетой размером с Марс) и необычными скачкообразными колебаниями движения спутника планеты. Результаты исследований ученых были опубликованы в журнале Nature.

В сценарии, который был предложен учеными, удар Тейи раскручивает и расплавляет Землю исключительно сильно. Под действием центробежных сил планета буквально сплющивается, становясь в плоскости экватора почти вдвое больше, чем в плоскости полюсов. При этом ось ее вращения резко смещается, наклоняясь к плоскости эклиптики на 60–80° вместо нынешних 23,5°. Тем временем из выброшенных на орбиту обломков и пыли образуется Луна, орбита которой лежит в этой новой наклоненной плоскости земной орбиты.

Вместе с тем, мигрируя все дальше от Земли, Луна оказывается в положении, в котором действие гравитация Солнца влияет на его движение уже сильнее, чем притяжение Земли. Вращение планеты и спутника замедляется, а земная ось возвращается ближе к первоначальному положению и приобретает нынешнее отклонение от эклиптики. Плоскость лунной орбиты оказывается под заметным углом – 30°, однако, испытывая влияние и Солнца, и Земли, она колеблется резкими и уменьшающимися скачками, понемногу вновь приходя в соответствие с экваториальной плоскостью Земли. К настоящему моменту отклонение уменьшилось до 5°, и, если выводы ученых верны, эта цифра будет уменьшаться и впредь.

Ранее ученые заявили о том, что на Луне возможны "лунотрясения". Луна сжимается и деформируется под воздействием притяжения Земли. Недавно на спутнике нашей планеты была обнаружена трещина.