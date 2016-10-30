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Астрономы открыли необычные звезды-"тыквы"

30 октября в 14:50

Оборот вокруг своей оси такие звезды совершают в среднем за пять дней.

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Астрономы обнаружили 18 звезд-"тыкв"
NASA
Астрономы с помощью телескопа "Кеплер" открыли несколько звезд, которые выбрасывают рентгеновские лучи гораздо более сильные, чем те, которые исходят от Солнца. Как сообщается на сайте NASA, эти звезды вращаются так быстро, что внешне напоминают тыкву.

По мнению исследователей, необычные светила были образованы в результате слияния двух звезд размерами с Солнце. Всего было обнаружено 18 подобных звезд, период вращения которых составляет несколько дней, в то время как Солнцу необходим месяц на то, чтобы совершить оборот вокруг своей оси.

Звезды в 10 раз больше Солнца, они совершают оборот вокруг своей оси за 5,5 дней и выбрасывают рентгеновские лучи в четыре тысячи раз более мощные, чем наша звезда на пике активнсти.

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Ранее ученые смогли заметить процесс формирования звезды-сверхгиганта. Международная группа астрономов под руководством Катарины Джонсон из Линдского университета пронаблюдала огромный газопылевой диск, который вращается вокруг молодой звезды в созвездии Центавра. Диаметр объекта в две тысячи раз превышает расстояние от Земли до Солнца, а масса центральной звезды превышает солнечную в 25 раз. Находка может стать подтверждением гипотезы о механизме возникновения сверхмассивных звезд путем постепенного поглощения вещества быстровращающихся аккреционных дисков.

По материалам: ZN.UA
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