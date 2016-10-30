Астрономы открыли необычные звезды-"тыквы"

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Оборот вокруг своей оси такие звезды совершают в среднем за пять дней.

Астрономы обнаружили 18 звезд-"тыкв" NASA

Астрономы с помощью телескопа "Кеплер" открыли несколько звезд , которые выбрасывают рентгеновские лучи гораздо более сильные, чем те, которые исходят от Солнца. Как сообщается на сайте NASA , эти звезды вращаются так быстро, что внешне напоминают тыкву.

По мнению исследователей, необычные светила были образованы в результате слияния двух звезд размерами с Солнце. Всего было обнаружено 18 подобных звезд, период вращения которых составляет несколько дней, в то время как Солнцу необходим месяц на то, чтобы совершить оборот вокруг своей оси.

Звезды в 10 раз больше Солнца, они совершают оборот вокруг своей оси за 5,5 дней и выбрасывают рентгеновские лучи в четыре тысячи раз более мощные, чем наша звезда на пике активнсти.

Ранее ученые смогли заметить процесс формирования звезды-сверхгиганта. Международная группа астрономов под руководством Катарины Джонсон из Линдского университета пронаблюдала огромный газопылевой диск, который вращается вокруг молодой звезды в созвездии Центавра. Диаметр объекта в две тысячи раз превышает расстояние от Земли до Солнца, а масса центральной звезды превышает солнечную в 25 раз. Находка может стать подтверждением гипотезы о механизме возникновения сверхмассивных звезд путем постепенного поглощения вещества быстровращающихся аккреционных дисков.