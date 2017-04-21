Cassini сделала снимок Земли между кольцами Сатурна

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Снимок сделан на расстоянии 1,4 миллиарда километров от Земли.

Представлен снимок Земли между кольцами Сатурна NASA

Станция Cassini сделала снимок, на котором можно рассмотреть Землю между кольцами Сатурна . Как отмечается на сайте NASA , Земля на изображении выглядит как маленькая яркая точка.

Если присмотреться, слева от Земли можно рассмотреть еще более мелкую точку – Луну.

В момент съемки Cassini находилась на расстоянии 1,4 миллиарда километров от нашей планеты.

NASA

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства.

Одно из достижений ученых NASA, исследующих фотографии с Cassini, - обнаружение жидкой воды в глубине Титана. Также ранее NASA опубликовало небывало четкие фото колец Сатурна.