Cassini передала на Землю снимок облаков на Титане

Снимок был сделан на расстоянии 508 тысяч километров от поверхности спутника Сатурна.

Cassini "увидела" облака на Титане NASA

Станция Cassini передала на Землю снимок огромных облачных полос на спутнике Сатурна Титане. Снимок был опубликован на сайте NASA

Как подчеркивает агентство, изображение метановых облаков было получено станцией, когда она находилась на расстоянии 508 тысяч километров от поверхности Титана. Кроме того, на снимке можно также заметить темные регионы - гидрокарбонатные озера и моря на спутнике Сатурна.

NASA

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства.

Одно из достижений ученых NASA, исследующих фотографии с Cassini, - обнаружение жидкой воды в глубине Титана. Также ранее NASA опубликовало небывало четкие фото колец Сатурна.