Cassini передала на Землю снимок космического "блюдца"

Станция сделала снимок спутника Сатурна Атласа.

Диаметр Атласа составляет 30 километров NASA

Станция Cassini передала на Землю снимок спутника Сатурна Атласа, который был сделан 12 апреля. Снимок был сделан станцией, когда она находилась на расстоянии 11 тысяч километров от поверхности спутника, сообщается на сайте NASA

Как отмечают исследователи, новые снимки, которые стали самыми четкими изображениями Атласа, позволят ученым получить новые данные о его форме и геологии. Диаметр Атласа составляет 30 километров, он вращается вокруг кольца А – самого крайнего и яркого из колец Сатурна.

NASA

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства.

Одно из достижений ученых NASA, исследующих фотографии с Cassini, - обнаружение жидкой воды в глубине Титана. Также ранее NASA опубликовало небывало четкие фото колец Сатурна.