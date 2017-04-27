Cassini передала на Землю снимки Сатурна с рекордно близкого расстояния

26 апреля станция совершила первый из 22 пролетов между планетой и ее кольцами.

Cassini пролетела на расстоянии трех тысяч километров от поверхности Сатурна NASA

Станция Cassini восстановила связь с Землей, которая была временно прервана на время первого в истории пролета аппарата между Сатурном и его кольцами. Как сообщает NASA , на данный момент станция передает данные, которые были получены ей во время пролета.

Во время пролета Cassini находилась на расстоянии около трех тысяч километра от поверхности Сатурна и примерно в 300 километрах от внутренней границы его колец.

NASA

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства.

Одно из достижений ученых NASA, исследующих фотографии с Cassini, - обнаружение жидкой воды в глубине Титана. Также ранее NASA опубликовало небывало четкие фото колец Сатурна.