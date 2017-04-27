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Cassini передала на Землю снимки Сатурна с рекордно близкого расстояния

27 апреля в 14:37

26 апреля станция совершила первый из 22 пролетов между планетой и ее кольцами.

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Cassini пролетела на расстоянии трех тысяч километров от поверхности Сатурна
NASA
Станция Cassini восстановила связь с Землей, которая была временно прервана на время первого в истории пролета аппарата между Сатурном и его кольцами. Как сообщает NASA, на данный момент станция передает данные, которые были получены ей во время пролета.

Во время пролета Cassini находилась на расстоянии около трех тысяч километра от поверхности Сатурна и примерно в 300 километрах от внутренней границы его колец.

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NASA

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства.

Одно из достижений ученых NASA, исследующих фотографии с Cassini, - обнаружение жидкой воды в глубине Титана. Также ранее NASA опубликовало небывало четкие фото колец Сатурна

По материалам: ZN.UA
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Тэги космос Сатурн NASA агентство
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