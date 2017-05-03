Cassini обнаружила "большую пустоту" между кольцами Сатурна

В промежутке между атмосферой планеты и ее кольцами отсутствует пыль.

Между Сатурном и его кольцами почти полностью отсутствует пыль NASA

Станция Cassini , которая 26 апреля совершила первый в истории пролет между Сатурном и его кольцами, не обнаружила в этом регионе пыли, сообщает NASA.

"По-видимому, регион между Сатурном и кольцами является "большой пустотой". Cassini продолжит исследование, а ученые попытаются выяснить, почему содержание пыли в регионе гораздо ниже ожидаемого уровня", - заявил Эрлз Мейс, руководитель миссии Cassini.

Если бы пространство между кольцами и Сатурном было заполнено пылью, Cassini нужно было бы использовать свою антенну для защиты от частиц, столкновение с которыми может оказаться губительным для аппарата. Станция использовала антенну в качестве "зонта" во время первого пролета. Теперь же исследователи установили, что необходимости в этом нет.

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства.

Одно из достижений ученых NASA, исследующих фотографии с Cassini, - обнаружение жидкой воды в глубине Титана. Также ранее NASA опубликовало небывало четкие фото колец Сатурна.