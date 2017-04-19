Большой яркий астероид пролетит на безопасном расстоянии от Земли

Астероид пролетит на расстоянии 1,8 миллиона километров от планеты.

Мимо Земли пролетит крупный астероид NASA

Астероид JO25 шириной около 500 метров пролетит на безопасном расстоянии от Земли. В ночь на 20 апреля небесное тело пролетит на расстоянии 1,8 миллиона километров от нашей планеты, что равняется примерно пяти расстояниям от Земли до Луны.

Событие станет максимальным приближением подобного тела к планете за последние 400 лет.

Астероид JO25 не несет реальной угрозы планете, хотя и входит в перечень космических объектов, потенциально опасных для жизни на Земле. Если бы подобный астероид столкнулся с Землей, был бы полностью разрушен один из континентов, даже если бы астероид упал в океан, утверждают специалисты.

Астероид будет лететь с рекордно высокой скоростью - около 33 километров в секунду, это около 120 тысяч километров в час. В момент сближения с Землей астероид за счет его блестящей поверхности можно будет разглядеть даже в небольшие телескопы.

Ранее ученые заявили о том, что потенциально опасные для Земли астероиды остаются невидимыми для наземных телескопов. К своим выводам исследователи пришли, проанализировав данные обнаружений околоземных объектов несколькими обсерваториями.