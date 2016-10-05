Boeing намерен опередить SpaceX в высадке человека на Марс

Компания совместно с NASA разрабатывает Space Launch System.

Boeing вступил в борьбу за колонизацию Марса NASA

Компания Boeing планирует опередить SpaceX в осуществлении первого полета человека на Марс. Об этом заявил президент и главный исполнительный директор концерна Деннис Мюленбург, сообщает Bloomberg

"Я уверен, что первый человек, который ступит на Марс, будет доставлен туда на ракете Boeing", заявил он.

Кроме того, по мнению Мюленбурга, "в ближайшие несколько десятилетий космический туризм ждет расцвет в жизнеспособный коммерческий рынок", а Международная космическая станция может обзавестись десятками космических отелей для туристов.

На данный момент Boeing совместно с NASA разрабатывает Space Launch System, предназначенную для глубокого освоения космоса.

Ранее Илон Маск представил свой план колонизации Марса. По словам бизнесмена, на колонизацию понадобиться от 40 до 100 лет, необходимо будет осуществить 10 тысяч полетов. Однако есть проблема: при использовании традиционных методов стоимость перелета на Марс составит 10 млрд долларов на человека, поэтому Маск ищет способы сделать билет на Марс дешевое.

Напомним, SpaceX планирует отправить первый корабль к Марсу в 2018 году. Тогда к Красной планете будет отправлен корабль серии Dragon, разработанной для доставки грузов на МКС. В случае, если все пройдет успешно, SpaceX будет отправлять ракеты на Марс каждые 26 месяцев. А уже в 2024 году Маск планирует отправить на Красную планету первую ракету с человеком на борту.

Ранее Маск предложил начать колонизацию Марса с термоядерных бомбардировок. Он назвал Красную планету негостеприимной, а ее терраформирование (изменение климата до пригодных для жизни условий) предложил начать с создания парникового эффекта путем нагревания атмосферы Марса. По мнению бизнесмена, сделать Марс более похожим на Землю можно с помощью термоядерных взрывов над полюсами планеты.