У людей нет стимулов становиться колонистами Марса – The Economist

Маск рассчитывает найти миллион авантюристов для переселения на враждебную для жизни планету, но объективно это кажется нереальным.

У колонизации Марса нет очевидных краткосрочных выгод для колонистов.

27 сентября, выступая перед Международным конгрессом астронавтики в Мексике,описал свои далеко идущие планы, пытаясь убедить всех присутствующих, что Марс – это такое место, куда люди могут просто уехать, если захотят.

Своей целью он называл возможность людей купить билет на соседнюю планету за 200 тысяч долларов уже через 10 лет, что примерно равно средней стоимости дома в США сегодня.

Это звучит фантастически. Программа "Аполлон", которая доставила 12 космонавтов на Луну, которая расположена в 6% от расстояния до Марса, "сожрала" 4,4% федерального бюджета США. С того времени человеческие полеты в космос ограничиваются орбитой Земли. Программа "Шаттл" была слишком дорогостоящим провалом. МКС, сооружение которой стоило 150 миллиардов долларов, стала самым крупным космическим проектом человечества. И станция может разместить у себя на борту лишь шестерых человек.

Однако Маску уже удалось заставить космическую общину слушать его. Об этом сегодня пишет The Economist, добавляя, что когда изобретатель только основал SpaceX, все говорили, что компания будет провальной. Однако сегодня она получает прибыль благодаря тому, что доставляет грузы в космос по самой низкой цене на планете. Поэтому его размышления о Марсе стоят того, чтобы на них обратить внимание.

Марс кажется привлекательным для колонизации только потому, что из всех соседей Земли он наиболее "дружелюбен" для людей. И несмотря на это, он – абсолютно не благоприятная среда. Средняя температура на его поверхности – 60 градусов ниже нуля по Цельсию. Его атмосфера непригодна для дыхания. А его почва (технически это реголит) богата на перхлораты. Короче говоря, химический состав Марса враждебен для земной жизни.

Однако, если сравнить его с другими планетами солнечной системы, то Марс – это рай. Оптимисты говорят, что Марс ненамного суровее, чем Антарктида, где ученые работают постоянно. Но холодный земной континент расположен лишь за несколько часов полета от цивилизации. В то время, как расстояние от Земли до Марса составляет от 75 миллионов до 375 миллионов километров в зависимости от положения на орбите. Даже на отправку сообщения на соседнюю планету нужно немало времени.

Поэтому отправиться туда означает построить космический корабль, который сможет сохранить жизни своих пассажиров на протяжении нескольких месяцев, а также ракету, которая доставит их на соседнюю планету. И это то, чему Маск посвятил большую часть своей речи. Его проект "Межпланетной транспортной системы" состоит из двух частей. Сам корабль будет 49,5 метров длиной и сможет разместить 100 пассажиров. На орбиту его будет выводить огромная ракета многоразового использования, которая станет крупнейшей и мощнейшей в истории. Как только корабль окажется на орбите Марса, ракета должна отстыковаться и вернуться на Землю. Корабль будет оставаться на орбите постоянно, а ракета носитель будет доставлять пассажиров, топливо и провизию для новых рейсов на красную планету. Все путешествие продлится полгода. Это очень долго, но Маск отметил, что люди уже когда-то ездили в такие длительные путешествия на кораблях через Атлантику.

Каждая часть Межпланетной транспортной системы должна быть дешевой. Если сравнивать с программой "Аполлон", ему придется сократить расходы в 50 тысяч раз на каждого пассажира, если он хочет, чтобы билет действительно стоил 200 тысяч долларов. Однако теоретические подсчеты – это легкая часть работы. Сейчас SpaceX тратит лишь "несколько десятков миллионов долларов" на разработку мощной и огромной ракеты.

Издание отмечает, что гипотетически, проект Межпланетной транспортной системы Маска действительно неплохой. Но вопрос в том, зачем людям вообще лететь на Марс? На протяжении лет человечество искало себе оправдание. В 60-х годах им была Холодная война. Программа "Аполлон" доставила американских астронавтов на Луну. И поскольку СССР этого не смог сделать, это было использовано в пропаганде как доказательство, что капитализм лучше коммунизма.

Маск придумал очень неординарное оправдание – для страховки. Он настаивает, что только став видом, который заселил несколько планет, человечество сможет защитить себя от исчезновения из-за катастроф, от которых может пострадать Земля. Много научных светил, таких как Стивен Хокинг, тоже говорят об этом. Но такие утверждения иногда приобретают некую "мистичность". Процесс зарождения жизни на Земле рассматривают как нечто очень простое, и поэтому якобы она может продолжиться и еще где-то в космосе. Но в разумном мире это не так. Факт в том, что нет никаких признаков в пределах нашей галактики, что разумные виды смогли основать свои межпланетные колонии за сотни миллионов лет.

В долгосрочной перспективе пессимисты-мистики правы. На протяжении миллионов лет после своего формирования Солнце становилось все более ярким. Рано или поздно оно будет настолько ярким, что Земля станет непригодной для жизни. И если человечество захочет выжить, ему придется уйти с планеты. В это же время, Марс с ярким Солнцем станет более теплым и привлекательным местом. Критики же говорят, что в случае нагрева Солнце сожжет и Марс тоже.

Во всяком случае вопросом остается то, почему кто-то должен захотеть лететь на Марс, если билет стоит столько же, сколько дом на Земле? С такой точки зрения апеллировать к сохранению вида вряд ли удастся. Адвокаты космической колонизации напоминают о завоевании Полинезии или переселение европейцев в Новый свет. Но историки говорят, что такая миграция произошла потому, что ее участники не имели выбора или были мотивированы большой наградой. Кроме того, земля, которую они захватили, не была враждебной для самого человеческого существования. Тяжело представить, как жизнь в герметичной камере на Марсе может быть лучше, чем на Земле.

Маск соглашается с этим аргументом и полагается на авантюризм потенциальных колонистов соседней планеты. Конечно, не исключено, что найдутся те, кто действительно будет руководствоваться такими мотивами. Но найти миллион таких колонистов - задача под большим знаком вопроса.

Напомним, SpaceX планирует отправить первый корабль к Марсу в 2018 году. Тогда к Красной планете будет отправлен корабль серии Dragon, разработанной для доставки грузов на МКС. В случае, если все пройдет успешно, SpaceX будет отправлять ракеты на Марс каждые 26 месяцев. А уже в 2024 году Маск планирует отправить на Красную планету первую ракету с человеком на борту.

Ранее Маск предложил начать колонизацию Марса с термоядерных бомбардировок. Он назвал Красную планету негостеприимной, а ее терраформирование (изменение климата до пригодных для жизни условий) предложил начать с создания парникового эффекта путем нагревания атмосферы Марса. По мнению бизнесмена, сделать Марс более похожим на Землю можно с помощью термоядерных взрывов над полюсами планеты.