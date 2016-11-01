Астрономы предложили использовать космические телескопы для 3D-съемки Солнечной системы

В 2019-2020 годах на орбите будут работать телескопы "Хаббл" и "Джеймс Уэбб".

"Хаббл" поможет ученым сделать трехмерные снимки объектов Солнечной системы itc.ua

Ученые заявили о том, что космические телескопы "Хаббл" и "Джеймс Уэбб" , которые будут работать на орбите одновременно, можно использовать для наблюдения за объектами Солнечной системы и получения первых трехмерных кадров. Статья с предложением исследователей была опубликована на сайте arXiv.org.

Телескоп "Хаббл" работает на орбите уже 26 лет, а в 2018 году к нему присоединится "Джеймс Уэбб", который будет располагаться в точке Лагранжа L2, в 1,5 млн км от него. По мнению ученых, это и позволит им действовать как два глаза на нашей голове, видя объекты в пределах Солнечной системы под слегка разными углами и придавая объем всей картине.

Расчеты, проведенные учеными, свидетельствуют о том, что слаженная работа двух телескопов позволит рассмотреть в 3D и пролетающие в пределах внутренней Солнечной системы кометы, и горы Марса, и спутники Юпитера, и кольца Сатурна. Но наиболее перспективными целями ученые считают динамичные, быстро меняющиеся события, наблюдение которых в 3D обещает раскрыть новые важные детали – например, ураганы на Юпитере или изменения хвостов комет.

Naked Science

Телескоп "Джеймс Уэбб" будет заниматься изучением галактик ранней Вселенной, исследованием образования новых звезд и наблюдением за планетами Солнечной системы. Изначально новый аппарат планировалось запустить в 2014 году, но значительное превышение затрат на него и отставание от графика вынудили NASA перенести предполагаемую дату старта миссии сначала на сентябрь 2015 года, а затем – на октябрь 2018 года.

Телескоп "Хаббл" был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования "Дискавери" и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".