Ученые обнаружили "ускоритель" космических лучей

Исследователи обнаружили рябь в ударной волне после взрыва сверхновой звезды.

Космические лучи разгоняет рябь в ударной волне после взрыва сверхновой NASA

Ученые с помощью зондов MMS обнаружили, что космические лучи , которые могут представлять опасность для здоровья человека, появляются благодаря необычной ряби в выбросах сверхновых звезд. Выводы ученых были опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Космические лучи – это ионы различных элементов, которые разгоняются до околозвуковых скоростей своеобразным "ускорителем частиц", в роли которого, по мнению исследователей, выступают сверхновые звезды. Частицы ускоряются из-за того, что ударная волна, порожденная взрывом звезды, сталкивается с ранее сброшенными внешними оболочками, разогревает материю и заставляет часть ее "выстреливать" в окружающее пространство.

Ранее исследователи считали, что эта волна является плоским объектом, который со сосредоточениями массы и передает им свою энергию. Теперь же исследователи смогли проверить эту теорию с помощью зондов NASA. В ходе исследования ученые наблюдали за тем, что происходит на границе между "магнитным щитом" Земли и солнечным ветром, где существует область, аналогичная той, которая есть между ударной волной сверхновой и ее газопылевым "коконом".

В октябре прошлого года на Солнце произошел мощный корональный выброс, который позволил зондам "окунуться" в плазму солнечного ветра и "увидеть", что происходит в точке ее контакта с магнитным щитом.

Наблюдения показали, что в ударной волне присутствуют структуры, которые исследователи назвали "рябью" - периодические колебания, уменьшавшие или увеличивавшие силу магнитного поля. Эта рябь, если она существует внутри ударных волн в сверхновых, может служить одним из основных механизмов разгона и выброса частиц из останков погибших звезд

Ранее сообщалось о том, что аппарат NASA зафиксировал самую далекую от Земли вспышку гамма-излучения. В результате исследований было установлено, что свет от вспышки шел до Земли более чем 12 миллиардов лет.