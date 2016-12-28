Астрономы предложили искать жизнь на далеких планетах с помощью инопланетной "радуги"

По мнению исследователей, каждая третья звездная система во Вселенной может быть потенциальным носителем инопланетной жизни.

Жизнь на других планетах можно найти, наблюдая за их спектром N+1

Ученые заявили о том, что поиск жизни на других планетах можно осуществлять путем комбинирования данных по ее спектру в низком и высоком разрешении для сверхточного определения состава ее атмосферы и поиска следов жизни в ней. Выводы ученых готовятся к публикации в журнале Astrophysical Journal Letters.

После запуска телескопа "Кеплер" ученые обнаружили около двух тысяч экзопланет, десятки из которых находятся в обитаемой зоне звезды. Сегодня ученые считают, что жизнь может не только менять атмосферу планеты, насыщая ее кислородом, метаном и другими газами биогенного происхождения, но и особым образом менять ее спектр, оставляя в нем особые линии, характерные для хлорофилла, главного фотосинтезирующего пигмента флоры, или других веществ, содержащихся в больших количествах в живых существах.

В новом исследовании ученые обратили внимание на то, что спектр планеты будет ненамного, но заметным образом смещаться в красную или синюю сторону благодаря тому, что потенциальный двойник Земли будет приближаться или отдаляться от нас, вращаясь вокруг своей звезды. Соответственно, наблюдая за сдвигами в расположении определенных линий поглощения и излучения в объединенном спектре звезды и планеты, можно понять, какие из них принадлежат светилу, а какие – его спутнице.

Для того, чтобы найти такие линии ученые комбинируют спектрометрические данные низкой точности, полученные с орбиты, с данными высокой точности, полученными с помощью наземных телескопов. Их сочетание одновременно позволяет "удалить" те части спектра, которые принадлежат звезде, и сохранить все данные по химическому составу, которые могут быть случайно убраны из спектра высокого разрешения при его очистке от помех и ложных сигналов.

Вместе с тем, подобные наблюдения за потенциально обитаемыми планетами пока провести не удастся, поскольку для получения такого спектра необходимы прямые наблюдения за планетой и ее "реальные" фотографии.

Ранее Эдвард Сноуден заявил о том, что земляне не могут расшифровать код посланий инопланетян. В эфире одного из американских телеканалов он заявил о том, что Вселенная настолько заинтересована в охране коммуникации, что инопланетный сигнал может быть просто слишком хорошо зашифрован. Поэтому земляне не могут отличить его от окружающего шума.