Астрономы получили наиболее подробный снимок облака Орион А

Орион А располагается на расстоянии 1350 световых лет от Земли.

Орион А располагается на расстоянии 1350 световых лет от Земли eso.org

Специалисты Европейской южной обсерватории (ESO) получили наиболее детальный снимок облака Орион А – ближайшей к Солнцу крупной "фабрики звезд". Как сообщается на сайте обсерватории , на снимке выявлены многочисленные молодые звезды и другие объекты, обычно скрытые глубоко внутри пылевых облаков.

Новое изображение, являющееся частью обозрения неба VISION, представляет собой монтаж снимков, сделанных в ближней инфракрасной области спектра обзорным телескопом VISTA в обсерватории ESO Параналь в Чили. Поле снимка покрывает все молекулярное облако Орион А, одно из двух гигантских облаков в комплексе молекулярных облаков в Орионе (OMC). На небе Орион А простирается примерно на восемь градусов у югу от "меча Ориона".

На снимке можно увидеть диски, которые могут породить новые звезды (протозвездные диски), компактные туманности, связанные с новорожденными звездами (объекты Хербига-Аро), небольшие звездные скопления и даже скопления галактик, лежащие далеко за пределами Млечного Пути.

Ранее астрономы заметили, что небольшая галактика, расположенная в группе Скульптор, постепенно разрушается гравитационным влиянием гигантской галактики, расположенной по соседству с ней. Обнаруженная галактика принадлежит к типу карликовых сфероидальных галактик, но, в отличие от других подобных галактик, она имеет вытянутую форму, направленную в сторону NGC 253. Такая форма галактики может указывать на то, что на нее воздействует гравитационное влияние большей галактики, которое сильнее действует на ближнюю сторону.