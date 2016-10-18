Астрономы обнаружили на Венере следы "недавнего" извержения вулкана

Недра Венеры могут быть до сих пор активными.

На Венере найдены следы недавнего извержения вулкана

Европейские астрономы заметили в окрестностях горы Идунн на Венере следы недавнего, по космическим меркам, извержения, что может быть свидетельством геологической активности недр планеты. Об открытии астрономы сообщили на конференции EPSC-DPS в Пасадене.

Атмосфера Венеры раскалена до 462 градусов Цельсия, на планете практически нет воды, ее поверхность покрыта вулканами, а ее атмосфера состоит из газа и серной кислоты. На данный момент исследователи не могут объяснить, как планета превратилась в раскаленный шар. По их мнению, причиной этого может быть отсутствие тектонических процессов, которые руководят движением плит на Земле. По словам ученых, движения плит помогают мантии охлаждаться, что поддерживает температурный баланс планеты на определенном уровне.

На Венере подобных процессов не существует, и поэтому тепло в ее недрах накапливалось до тех пор, пока на ней не начались массированные извержения вулканов, выбросившие огромное количество серы и углекислоты в атмосферу и превратившие ее в гигантский парник.

По мнению исследователей, гора Идунн может быть одним из главных виновников этого процесса, поскольку является огромным вулканом в южном полушарии планеты. Теперь же исследователям удалось обнаружить достаточно "свежие" следы извержения на северном склоне горы. На данный момент исследователи изучают эти отложения лавы для того, чтобы определить, когда же произошло извержение.

Ранее ученые из США и Швеции заявили о том, что еще 715 миллионов лет назад на Венере могла существовать жизнь, при условии, что на ее поверхности существовал неглубокий океан.