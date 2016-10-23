Астрономы обнаружили древнейший околозвездный диск

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Исследователи NASA совершили открытие с помощью гражданских ученых.

Возраст найденной диска составляет 45 миллионов лет

Добровольцы помогли ученым из NASA открыть околозвездный диск, возраст которого составляет 45 миллионов лет. Выводы ученых были опубликованы в The Astrophysical Journal Letters.

Обнаруженный звездный диск вращается вокруг красного карлика AWI0005x3s в туманности Киля. Возраст звезды на данный момент неизвестен, но она является кандидатом в ассоциацию Киля, звезды в которой являются ровесниками и образовались около 45 миллионов лет назад.

Исследователи подчеркивают, что, как правило, испарение подобных дисков происходит в течение 30 миллионов лет. Причины же того, что обнаруженный диск существует до сих пор, исследователям неизвестны.

Обнаружить диск удалось благодаря совместным усилиям ученых и восьми добровольцев. Последние анализировали десятисекундные видеозаписи NASA в рамках проекта Disk Detective. Его участники классифицируют космические объекты, изображения которых получены с помощью телескопов WISE и обзора 2MASS — в нем задействованы телескопы в северном и южном полушариях.

Ранее ученые смогли заметить процесс формирования звезды-сверхгиганта. Международная группа астрономов под руководством Катарины Джонсон из Линдского университета пронаблюдала огромный газопылевой диск, который вращается вокруг молодой звезды в созвездии Центавра. Диаметр объекта в две тысячи раз превышает расстояние от Земли до Солнца, а масса центральной звезды превышает солнечную в 25 раз. Находка может стать подтверждением гипотезы о механизме возникновения сверхмассивных звезд путем постепенного поглощения вещества быстровращающихся аккреционных дисков.