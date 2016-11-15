Археологи показали на видео загадочное затонувшее поселение

Поселение было обнаружено на дне Балтийского моря.

Поселение эпохи мезолита было обнаружено на дне Балтийского моря

Археологи из Лундского университета представили видео, котором можно увидеть затонувшее поселение, обнаруженное на дне Балтийского моря. Видео было опубликовано на странице университета на YouTube.

В ходе исследования археологам удалось обнаружить орудия труда и рыболовные сети эпохи мезолита. Одной из самых ценных находок стала кирка из рога лося, возраст которой составляет более девяти тысяч лет. На основе этого исследователи заключили, что основным занятием жителей этого поселения была ловля рыбы.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в Израиле глиняный черепок 2700-летней давности, на котором видна печать царя Езекии, который правил Иудеей в VIII веке до н. э. Согласно Библии, Езекия взошел на иудейский престол на третий год правления израильского царя Осии, то есть в 727 году до н. э., когда ему было 25 лет. Езекия правил Иудеей в течение 29 лет.