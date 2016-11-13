Археологи обнаружили самую старую в мире карту

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Возраст каменной карты составляет примерно пять тысяч лет.

Возраст обнаруженной карты составляет пять тысяч лет

Археологи обнаружили карту, которая является старейшей находкой подобного рода, обнаруженной на данный момент. По мнению исследователей, на камне, возраст которого оценивается в пять тысяч лет, было изображено расположение полей и путей, сообщает ScienceAlert.

Камень длиной всего 5 см, датированный 2700–2900 годами до н.э., археологи из Дании обнаружили среди артефактов на острове Борнхольм, расположенном на юго-западе Балтийского моря.

Исследователям удалось обнаружить два из трех фрагментов камня. По мнению ученых, камень был разбит неслучайно, а во время ритуалов, посвященных Солнцу, которые проводились древними фермерами.

Карта покрыта многочисленными линиями, которые, по мнению ученых, обозначают поля и пути. "Это не случайные царапины, — сообщает Флемминг Каул, один из исследователей. — Некоторые из этих линий могут изображать початки кукурузы или растения с листьями".

Ранее археологи обнаружили в Китае пиво возрастом пять тысяч лет.