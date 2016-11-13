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Археологи обнаружили самую старую в мире карту

13 ноября в 14:45

Возраст каменной карты составляет примерно пять тысяч лет.

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Возраст обнаруженной карты составляет пять тысяч лет
Археологи обнаружили карту, которая является старейшей находкой подобного рода, обнаруженной на данный момент. По мнению исследователей, на камне, возраст которого оценивается в пять тысяч лет, было изображено расположение полей и путей, сообщает ScienceAlert.

Камень длиной всего 5 см, датированный 2700–2900 годами до н.э., археологи из Дании обнаружили среди артефактов на острове Борнхольм, расположенном на юго-западе Балтийского моря.

Исследователям удалось обнаружить два из трех фрагментов камня. По мнению ученых, камень был разбит неслучайно, а во время ритуалов, посвященных Солнцу, которые проводились древними фермерами.

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Карта покрыта многочисленными линиями, которые, по мнению ученых, обозначают поля и пути. "Это не случайные царапины, — сообщает Флемминг Каул, один из исследователей. — Некоторые из этих линий могут изображать початки кукурузы или растения с листьями".

Ранее археологи обнаружили в Китае пиво возрастом пять тысяч лет.

По материалам: ZN.UA
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Тэги археология карта
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