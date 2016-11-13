Археологи обнаружили самую старую в мире карту

Возраст каменной карты составляет примерно пять тысяч лет.
Камень длиной всего 5 см, датированный 2700–2900 годами до н.э., археологи из Дании обнаружили среди артефактов на острове Борнхольм, расположенном на юго-западе Балтийского моря.
Исследователям удалось обнаружить два из трех фрагментов камня. По мнению ученых, камень был разбит неслучайно, а во время ритуалов, посвященных Солнцу, которые проводились древними фермерами.
Карта покрыта многочисленными линиями, которые, по мнению ученых, обозначают поля и пути. "Это не случайные царапины, — сообщает Флемминг Каул, один из исследователей. — Некоторые из этих линий могут изображать початки кукурузы или растения с листьями".
Ранее археологи обнаружили в Китае пиво возрастом пять тысяч лет.ZN.UA