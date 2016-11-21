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Археологи обнаружили возле Стоунхенджа огромный древний памятник

21 ноября в 13:19

Древний храм был построен за тысячу лет до Стоунхенджа.

стоунхедж
Возле Стоунхенджа найден неолитический памятник
ncomartour.com.ua
Археологи обнаружили возле Стоунхенджа огромный древний религиозный и церемониальный центр, построенный около 5650 лет назад, сообщает The Independent.

Диаметр обнаруженного храма составляет примерно 200 метров, он стал первым неолитическим памятником, обнаруженным в окрестностях Стоунхенджа за последние 100 лет. Храм является частью конструкции, которая состояла из двух концентрических кругов, основу для которых составляли канавы и частокол.

На данный момент археологам удалось раскопать примерно 17% сооружения. Дальнейшие раскопки помогут исследователям определить, какие ритуалы проводились в комплексе.

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Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили похожий на Стоунхендж памятник, возраст которого датируется 2700-2500 годами до н.э. Монументальное сооружение из почти 100 стоящих полукругом камней, высотой до 4,5 метров, было обнаружено с помощью георадара на глубине около метра в районе Даррингтон-уоллс, который раньше не был исследован.

По материалам: ZN.UA
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Тэги археология храм сооружение Стоунхендж
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