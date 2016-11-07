Археологи обнаружили в Ираке город бронзового века

В 45 километрах от места раскопок располагаются базы ИГИЛ.

Археологи обнаружили город эпохи бронзового века strana.ru

Археологи из университета Тюбингена обнаружили следы крупного города эпохи бронзового века на севере Ирака. О находке исследователей сообщается на сайте университета

Исследователи установили, что город был основан примерно в третьем тысячелетии до нашей эры и просуществовал на протяжении 1200 лет. Исследователи также обнаружили свидетельства того, что защитная стена вокруг города была построена в 2700 году до нашей эры, а крупные каменные строения – в 1800 году до нашей эры. Кроме того, были обнаружены фрагменты ассирийских клинописных табличек, которые датируются примерно 1300 годом до нашей эры и могут свидетельствовать о существовании на территории города храма мессопотамского бога погоды Адада.

В ходе раскопок археологи также нашли остатки поселения эпохи Акадской империи, которая считается первой империей в истории человечества.

Раскопки проводились на расстоянии 45 километров от территории, которая контролируется ИГИЛ. Вместе с тем, руководитель группы археологов Питер Пфальцнер настаивает на том, что никакой угрозы для жизни исследователей в ходе раскопок не было.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в Израиле глиняный черепок 2700-летней давности, на котором видна печать царя Езекии, который правил Иудеей в VIII веке до н. э. Согласно Библии, Езекия взошел на иудейский престол на третий год правления израильского царя Осии, то есть в 727 году до н. э., когда ему было 25 лет. Езекия правил Иудеей в течение 29 лет.