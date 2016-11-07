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Археологи обнаружили в Ираке город бронзового века

7 ноября в 14:17

В 45 километрах от места раскопок располагаются базы ИГИЛ.

Археологические раскопки 121
Археологи обнаружили город эпохи бронзового века
strana.ru
Археологи из университета Тюбингена обнаружили следы крупного города эпохи бронзового века на севере Ирака. О находке исследователей сообщается на сайте университета.

Исследователи установили, что город был основан примерно в третьем тысячелетии до нашей эры и просуществовал на протяжении 1200 лет. Исследователи также обнаружили свидетельства того, что защитная стена вокруг города была построена в 2700 году до нашей эры, а крупные каменные строения – в 1800 году до нашей эры. Кроме того, были обнаружены фрагменты ассирийских клинописных табличек, которые датируются примерно 1300 годом до нашей эры и могут свидетельствовать о существовании на территории города храма мессопотамского бога погоды Адада.

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В ходе раскопок археологи также нашли остатки поселения эпохи Акадской империи, которая считается первой империей в истории человечества.

Раскопки проводились на расстоянии 45 километров от территории, которая контролируется ИГИЛ. Вместе с тем, руководитель группы археологов Питер Пфальцнер настаивает на том, что никакой угрозы для жизни исследователей в ходе раскопок не было.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в Израиле глиняный черепок 2700-летней давности, на котором видна печать царя Езекии, который правил Иудеей в VIII веке до н. э. Согласно Библии, Езекия взошел на иудейский престол на третий год правления израильского царя Осии, то есть в 727 году до н. э., когда ему было 25 лет. Езекия правил Иудеей в течение 29 лет.

По материалам: ZN.UA
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Тэги археология раскопки
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