Археологи обнаружили древнейшие рыболовные крючки

Японские археологи обнаружили самые древние из известных на сегодняшний день рыболовных крючков. По данным исследователей, возраст найденных снастей составляет около 23 тысяч лет, сообщили ученые в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Два рыболовных крючка были обнаружены археологами во время раскопок в пещере Сакитари на небольшом острове Окинава в архипелаге Рюкю, который был заселен людьми не позднее 35–30 тысяч лет назад.

Крючки были изготовлены из раковины брюхоногого моллюска. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст находок составляет от 22 380 до 22 770 лет. Обнаруженные ранее схожие снасти из Восточного Тимора датированы периодом от 23 до 16 тысяч лет назад, а с Новой Ирландии — от 20 до 18 тысяч лет назад.

Ученым также удалось обнаружить останки людей, скребки из раковин, точильный камень и остатки пищи: дикого кабана, ископаемых представителей семейства оленевых и пресноводных крабов.

