Археологи обнаружили похожую на кулон Анны Франк подвеску

На кулоне выгравированы дата и название города, слова на иврите и звезды Давида.

На кулоне выгравированы дата рождения, название города и звезды Давида N+1

Международная группа археологов во время раскопок в лагере смерти Собибор обнаружила кулон, на котором были выгравированы дата и название города, слова на иврите и звезды Давида. По мнению исследователей, он принадлежал Каролине Кон, которая, предположительно, была убита в Собиборе. О находке ученых сообщается в Haaretz.

Идентичный кулон, но с другой датой рождения, принадлежал Анне Франк, которая написала "Дневник" о жизни немецкой семьи в укрытии после того, как нацисты завоевали Нидерланды.

Археологи проводили раскопки на территории Собибора с 2007 года. За это время им удалось обнаружить фундаменты газовых камер, платформу железнодорожной станции, на которую привозили депортированных людей и множество артефактов, принадлежавших казненным.

В 2016 году исследователям удалось обнаружить помещение, в котором женщин раздевали и брили им головы перед тем, как отправить в газовую камеру. Здесь же был обнаружен кулон, на котором была выгравирована дата — 3.7.1929, название "Франкфурт-на-Майне" и надпись на иврите "Мазаль Тов".

После изучения данных, исследователи сделали вывод о том, что кулон принадлежал Каролине Кон, которая родилась в Франкфурте-на-Майне 3 июля 1929 года и была депортирована в Минское гетто 11 ноября 1941 года. Дальнейшая ее судьба неизвестна. Также исследователи выяснили, что идентичный кулон, но с другой датой рождения (12 июня 1929), принадлежал Анне Франк. О существовании других подобных артефактов ученые не знают. По-видимому, кулоны делались на заказ и существовали в единичных экземплярах.

Лагерь смерти Собибор был основан нацистами весной 1942 года для массового уничтожения евреев, живших на территории Польши. Он функционировал полтора года, до осени 1943; за это время в лагере было убито около 250 000 евреев. Большинство из депортированных в Собибор евреев умерщвлялось в день приезда в газовых камерах, немногих заключенных оставляли в живых и использовали в лагерных работах, в том числе для перевозки и захоронения трупов убитых. В октябре 1943 года заключенные подняли в лагере восстание, многим заключенным удалось бежать, но вскоре большинство из них были пойманы нацистами, устроившими облавы на беглецов. Часть бывших узников лагеря выдали немцам местные жители. До конца войны дожили 53 (по другим данным 47) участников восстания. После побега заключенных лагерь был закрыт и уничтожен.

Ранее сообщалось о том, что археологи впервые обнаружили религиозный текст этрусков. На одной из стен храма сохранилась стела с религиозным текстом, изучение которого позволит исследователям определить, в каких богов верили представители этого древнего народа.