Американские ученые создали таблетку от гемофилии

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Разработанная капсула предназначена для приема препаратов в рамках заместительной терапии.

Ученые разработали таблетку от гемофилии wiki.ru

Американские ученые создали полимерную капсулу для перорального приема препаратов в рамках заместительной терапии гемофилии. Результаты работы ученых были опубликованы в International Journal of Pharmaceutics.

Гемофилия – наследственное заболевание, при котором нарушается свертываемость крови. Наиболее распространенным вариантом терапии при гемофилии является заместительная, при которой пациенту делаются инъекции сыворотки с недостающим белком. Поскольку частота инъекций высока, а сама процедура весьма болезненна, ученые ищут другие способы доставки препарата.

Теперь же исследователи разработали капсулу, которая устойчива к пепсину, но деградирует под воздействием нейтрального pH кишечника и трипсина — фермента, расщепляющего белки и пептиды. Материалом для капсулы послужил гидрогель на основе полиметакриловой кислоты (ПМАК) с полиэтиленгликолем (ПЭГ), в нее помещалась сыворотка с фактором IX — его дефицит наблюдается при гемофилии B-типа.

Новая капсула тестировалась на клеточных линиях человека Caco2 и HT29-MTX (используются для проверки всасываемости препаратов). Результаты показали, что капсула позволяет увеличить объем всасываемости фактора IX стенками кишечника и его количество, поступающее в кровь. По мнению авторов, две такие капсулы могут заменить одну инъекцию сыворотки. Сейчас они готовятся к испытаниям капсулы на животных, человеке и одобрению метода властями.

Ранее сообщалось о том, что ученые предложили лечить рак с помощью осиного яда. Ученые обнаружили молекулу, которая имеет противораковые свойства, в составе яда особого подвида ос, Polybia paulista, родиной которых является Бразилия. МР1 атакует раковые клетки, не повреждая при этом здоровые, а сосредотачивая внимание на аномальном распространении липидов в раковых клетках.