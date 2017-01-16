Airbus планирует испытать летающую машину к концу года

Пользователи смогут вызвать машину с помощью специального приложения.

Airbus планирует построить прототип летающей машины к концу года

Компания Airbus планирует провести испытания своей беспилотной летающей машины к концу текущего года, сообщает Reuters

Как заявил СЕО компании Том Эндерс, "100 лет назад городской транспорт перешел под землю, теперь же у нас есть технологические средства для того, чтобы летать над землей". Он также подчеркнул, что использование летательных аппаратов позволит снизить расходы на планировку инфраструктуры.

Компания в прошлом году создала подразделение Urban Air Mobility, которое разрабатывает транспортные средства для перевозки одного пассажира по воздуху или похожее на вертолет устройство, которое может перевозить сразу несколько человек. По задумке Airbus, пользователи смогут вызвать подобное транспортное средство с помощью специального приложения для смартфона.

Ранее сообщалось о том, что Airbus получил патент на модульную кабину, в которой пассажиры смогут разместиться еще до подачи самолета на посадочную полосу. Эта кабина будет установлена на основную часть самолета с помощью крана после того, как предыдущий модуль будет с него снят. Это должно сократить время подготовки самолета к полету и позволит разместить больше пассажиров на борту.