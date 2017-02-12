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Зозуля может получить работу в ФФУ

12 февраля в 13:09

Украинский нападающий может занять место Анатолия Тимощука.

Роман Зозуля
Зозуля может начать работу в ФФУ
1927.kiev.ua
Кандидатура нападающего испанского "Бетиса" и сборной Украины Романа Зозули будет рекомендована на пост члена Исполкома Федерации футбола Украины (ФФУ). Об этом заявил президент организации Андрей Павелко.

В Исполкоме ФФУ освободилось место представителя действующих игроков после того, как карьеру решил завершить Анатолий Тимощук. Именно его роль может исполнять в дальнейшем Зозуля.

"Все его действия, направленные на пользу украинского общества, позволяют рекомендовать Романа Зозулю в Исполком Федерации футбола Украины. Думаю, что его кандидатура получит единогласную поддержку на конгрессе ФФУ в апреле. Зозуля получит в Исполкоме статус официального представителя действующих игроков, заменив таким образом Анатолия Тимощука, принявшего решение завершить игровую карьеру", - сообщил Павелко на своей странице в Facebook.

Напомним, Зозуля должен был играть за "Райо" до конца сезона, но фанаты команды публично обвинили украинца в нацизме и потребовали у руководства клуба не совершать трансфер, после чего Роман вернулся в "Бетис". При этом у игрока теперь нет возможности выходить на поле до конца сезона, так как Зозуля юридически сменил уже три клуба.

Стоит отметить, что в поддержку Зозули выступили его партнеры по "Бетису", руководство клуба, Федерация футбола Украины, Андрей Шевченко и многие другие.

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Позже стало известно, что Роман Зозуля отверг предложение вернуться в "Райо Вальекано", тогда как болельщики клуба создали на игрока "досье". В настоящее время агент Зозули добивается права на проведение дополнительного трансфера.

По материалам: facebook.com
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Тэги Зозуля футбол ФФУ Бетис Павелко
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