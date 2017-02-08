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Агент Зозули запросил у ФИФА разрешение на дополнительный трансфер

8 февраля в 19:14

Украинский форвард пытается добиться права играть в текущем сезоне.

роман зозуля
Зозуля еще может сыграть в текущем сезоне
football.ua
Агент нападающего сборной Украины и "Бетиса" Романа Зозули Владимир Кузьменко обратился в ФИФА с просьбой разрешить игроку еще один переход в другой клуб.

"Мы послали запрос в ФИФА, чтобы Зозуле позволили на эти полгода заявиться в тот чемпионат, где трансферное окно еще открыто. Если просьбу удовлетворят, то у нас появятся варианты, начиная от Украины и Норвегии и заканчивая Китаем и Южной Америкой. Главное - разрешение", - цитирует Кузьменко "Сегодня".

Напомним, Зозуля должен был играть за "Райо" до конца сезона, но фанаты команды публично обвинили украинца в нацизме и потребовали у руководства клуба не совершать трансфер, после чего Роман вернулся в "Бетис". При этом у игрока теперь нет возможности выходить на поле до конца сезона, так как Зозуля юридически сменил уже три клуба.

Стоит отметить, что в поддержку Зозули выступили его партнеры по "Бетису", руководство клуба, Федерация футбола Украины, Андрей Шевченко и многие другие.

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Позже стало известно, что Роман Зозуля получил предложение вернуться в "Райо Вальекано", тогда как болельщики клуба создали на игрока "досье" и продолжают протестовать против его перехода.

По материалам: Сегодня
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Тэги Зозуля футбол Бетис Райо Вальекано
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