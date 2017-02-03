"Райо Вальекано" предложил Зозуле вернуться

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Ассоциация испанских футболистов опубликовала заявление в отношении украинского форварда.

Зозуля все еще может вернуться в "Райо" realbetisbalompie.es

Переход форварда сборной Украиныиз "Бетиса" в "Райо Вальекано" на правах аренды все еще может состояться, так как игроку предложено вернуться в команду, несмотря на агрессию со стороны болельщиков клуба.

"Ла Лига, Ассоциация испанских футболистов и "Райо Вальекано" сохраняют твердую позицию, чтобы не поддаваться давлению. На встрече было решено обеспечить безопасность игроку, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Игрок, зная об этих условиях и обязательствах Ла Лиги, клуба и Ассоциации, до понедельника должен принять решение о своем будущем", - гласит заявление.

Напомним, Зозуля должен был играть за "Райо" до конца сезона, но фанаты команды публично обвинили украинца в нацизме и потребовали у руководства клуба не совершать трансфер, после чего Роман вернулся в "Бетис".

Стоит отметить, что в поддержку Зозули выступили его партнеры по "Бетису", руководство клуба, Федерация футбола Украины, Андрей Шевченко и многие другие.

Напомним, в испанской Примере за "Гранаду" также выступает еще один украинец - нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец.