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"Райо Вальекано" предложил Зозуле вернуться

3 февраля в 10:30

Ассоциация испанских футболистов опубликовала заявление в отношении украинского форварда.

Зозуля
Зозуля все еще может вернуться в "Райо"
realbetisbalompie.es
Переход форварда сборной Украины Романа Зозули из "Бетиса" в "Райо Вальекано" на правах аренды все еще может состояться, так как игроку предложено вернуться в команду, несмотря на агрессию со стороны болельщиков клуба.

"Ла Лига, Ассоциация испанских футболистов и "Райо Вальекано" сохраняют твердую позицию, чтобы не поддаваться давлению. На встрече было решено обеспечить безопасность игроку, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Игрок, зная об этих условиях и обязательствах Ла Лиги, клуба и Ассоциации, до понедельника должен принять решение о своем будущем", - гласит заявление.

Напомним, Зозуля должен был играть за "Райо" до конца сезона, но фанаты команды публично обвинили украинца в нацизме и потребовали у руководства клуба не совершать трансфер, после чего Роман вернулся в "Бетис".

Стоит отметить, что в поддержку Зозули выступили его партнеры по "Бетису", руководство клуба, Федерация футбола Украины, Андрей Шевченко и многие другие.

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Напомним, в испанской Примере за "Гранаду" также выступает еще один украинец - нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги Зозуля Райо Вальекано футбол Бетис
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