"Райо Вальекано" предложил Зозуле вернуться

Ассоциация испанских футболистов опубликовала заявление в отношении украинского форварда.
"Ла Лига, Ассоциация испанских футболистов и "Райо Вальекано" сохраняют твердую позицию, чтобы не поддаваться давлению. На встрече было решено обеспечить безопасность игроку, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Игрок, зная об этих условиях и обязательствах Ла Лиги, клуба и Ассоциации, до понедельника должен принять решение о своем будущем", - гласит заявление.
Напомним, Зозуля должен был играть за "Райо" до конца сезона, но фанаты команды публично обвинили украинца в нацизме и потребовали у руководства клуба не совершать трансфер, после чего Роман вернулся в "Бетис".
Стоит отметить, что в поддержку Зозули выступили его партнеры по "Бетису", руководство клуба, Федерация футбола Украины, Андрей Шевченко и многие другие.
Напомним, в испанской Примере за "Гранаду" также выступает еще один украинец - нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец.Tribuna.com