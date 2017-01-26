Защитник "Александрии" Микицей попался на допинге

Станиславу Микицею грозит длительная дисквалификация.

Микицей может быть дисквалифицирован на длительный срок ФК Александрия

ЗащитникСтанислав Микицей может быть дисквалифицирован на четыре года за использование допинга. Об этом сообщает "Сегодня".

После одного из матчей прошлого года в организме футболиста было обнаружено запрещенное вещество, которое используется для лечения гипертонии и может стимулировать сердечную деятельность. Документы по этому дело, по данным источника, уже пришли в Федерацию футбола Украины из УЕФА.

Если Микицей согласится с обвинением, то будет отстранен только на 2 года. В обратном случае его ждет дисквалификация сроком на 4 года. Дисквалификация может быть менее двух лет в случае, если игрок докажет, что принимал лекарство от повышенного давления.

27-летний Станислав Микицей в текущем сезоне Премьер-лиги провел 12 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, в 2015-м году за применение допинга длительную дисквалификацию получил защитник "Металлиста" Дмитрий Антонов.