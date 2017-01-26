Защитник "Александрии" Микицей попался на допинге

Станиславу Микицею грозит длительная дисквалификация.
После одного из матчей прошлого года в организме футболиста было обнаружено запрещенное вещество, которое используется для лечения гипертонии и может стимулировать сердечную деятельность. Документы по этому дело, по данным источника, уже пришли в Федерацию футбола Украины из УЕФА.
Если Микицей согласится с обвинением, то будет отстранен только на 2 года. В обратном случае его ждет дисквалификация сроком на 4 года. Дисквалификация может быть менее двух лет в случае, если игрок докажет, что принимал лекарство от повышенного давления.
27-летний Станислав Микицей в текущем сезоне Премьер-лиги провел 12 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
Напомним, в 2015-м году за применение допинга длительную дисквалификацию получил защитник "Металлиста" Дмитрий Антонов.Сегодня