Талисманом футбольного чемпионата мира 2018 года стал волк

На статус талисмана турнира претендовали несколько видов животных.
За этот статус также боролись амурский тигр и кот. В торжественной церемонии, которая состоялась в Москве, принимали участие бывшие футболисты - Роналдо и Звонимир Бобан. При этом президент ФИФА Джанни Инфантино не смог посетить данное мероприятие, так как в его графике был финал женского чемпионата мира среди девушек U-17.
Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет в России.
Под руководством Андрея Шевченко сборная Украины в трех стартовых матчах квалификации на ЧМ-2018 набрала 5 очков. "Желто-синие" сыграли вничью с Исландией (1:1) и Турцией (2:2), а также обыграли Косово (3:0).fifa.com