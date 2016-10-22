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Талисманом футбольного чемпионата мира 2018 года стал волк

22 октября в 10:31

На статус талисмана турнира претендовали несколько видов животных.

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Талисманом ЧМ в России будет волк
gazeta.ru
Официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года стал волк. Об этом сообщил официальный сайт ФИФА.

За этот статус также боролись амурский тигр и кот. В торжественной церемонии, которая состоялась в Москве, принимали участие бывшие футболисты - Роналдо и Звонимир Бобан. При этом президент ФИФА Джанни Инфантино не смог посетить данное мероприятие, так как в его графике был финал женского чемпионата мира среди девушек U-17.

Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет в России.

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fifa.com
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Под руководством Андрея Шевченко сборная Украины в трех стартовых матчах квалификации на ЧМ-2018 набрала 5 очков. "Желто-синие" сыграли вничью с Исландией (1:1) и Турцией (2:2), а также обыграли Косово (3:0).

По материалам: fifa.com
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Тэги чм-2018 футбол талисман
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