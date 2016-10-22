Талисманом футбольного чемпионата мира 2018 года стал волк

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На статус талисмана турнира претендовали несколько видов животных.

Талисманом ЧМ в России будет волк gazeta.ru

Официальным талисманом2018 года стал волк. Об этом сообщил официальный сайт ФИФА.

За этот статус также боролись амурский тигр и кот. В торжественной церемонии, которая состоялась в Москве, принимали участие бывшие футболисты - Роналдо и Звонимир Бобан. При этом президент ФИФА Джанни Инфантино не смог посетить данное мероприятие, так как в его графике был финал женского чемпионата мира среди девушек U-17.

Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет в России.

Под руководством Андрея Шевченко сборная Украины в трех стартовых матчах квалификации на ЧМ-2018 набрала 5 очков. "Желто-синие" сыграли вничью с Исландией (1:1) и Турцией (2:2), а также обыграли Косово (3:0).