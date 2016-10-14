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ФИФА детально рассмотрит возможность расширения чемпионата мира до 48 команд

14 октября в 16:36

Вопрос об увеличении количества участников турнира будет рассматриваться в январе.

ФИФА, футбол
Чемпионат мира может быть реформирован
fifa.com
ФИФА детально рассмотрит возможность увеличения количества участников чемпионата мира до 48 в январе 2017 года.

Сообщается, что рассматриваться будет вопрос расширения мирового форума, начиная уже с 2026 года. "В целом, совет ФИФА настроен положительно по отношению к идее расширения", - отметил глава ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее идею увеличить количество участников турнира высказал как раз Инфантино. Идея заключается в том, что чемпионат мира будет начинаться с предварительного раунда плей-офф, из которого будут выбывать 16 команд, после чего на групповом этапе останутся 32 сборных, как и в нынешнем формате турнира.

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Напомним, на заседании совета ФИФА в Цюрихе также было принято решение о том, что выбирать места проведения чемпионатов мира теперь будут все члены ФИФА.

По материалам: BBC
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Тэги ФИФА Инфантино чемпионат мира
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