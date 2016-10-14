ФИФА детально рассмотрит возможность расширения чемпионата мира до 48 команд

Вопрос об увеличении количества участников турнира будет рассматриваться в январе.
Сообщается, что рассматриваться будет вопрос расширения мирового форума, начиная уже с 2026 года. "В целом, совет ФИФА настроен положительно по отношению к идее расширения", - отметил глава ФИФА Джанни Инфантино.
Ранее идею увеличить количество участников турнира высказал как раз Инфантино. Идея заключается в том, что чемпионат мира будет начинаться с предварительного раунда плей-офф, из которого будут выбывать 16 команд, после чего на групповом этапе останутся 32 сборных, как и в нынешнем формате турнира.
Напомним, на заседании совета ФИФА в Цюрихе также было принято решение о том, что выбирать места проведения чемпионатов мира теперь будут все члены ФИФА.BBC