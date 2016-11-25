Восемь матчей Первой лиги и U-21 признаны договорными - ФФУ

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Список договорных поединков есть у Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ.

Договорные матчи процветают в Первой лиге Sport Arena

есть информация относительно восьми договорных матчей, которые состоялись в Первой лиге и молодежном чемпионате. Об этом в комментарии Sport Arena сообщил глава Комитета по этике и честной игре ФФУ Игорь Кочетов.

"Мы уже направили в КДК ФФУ список из восьми матчей, которые были признаны нами договорными. Эту статистику, кому это интересно, могут вести все. Она есть в комитете. Мы периодически подаем в КДК материалы, а, когда они будут рассматриваться, знают только в самом КДК. На сегодняшний день рассмотрены 8 таких матчей - они игрались в течение этого года и в конце прошлого. Это матчи молодежной и Первой лиги, по ним уже есть решения КДК. Еще 5 материалов по матчам находятся на рассмотрении. Надеюсь, что в скором времени их рассмотрят", - сказал Кочетов.

Летом этого года КДК ФФУ признал договорным матч чемпионата Украины (U-21) "Карпаты" - "Олимпик" (4:0), лишив донецкую команду трех очков и оштрафовав на сумму в 100 тысяч гривен.

В сентябре состоялся суд по первому в истории Украины делу о договорном поединке, когда бывшие футболисты молодежного состава "Металлиста" Даниил Соломаха и Руслан Ковтюк признались в участии в матче с фиксированным результатом. Судебный процесс прошел в Луцке - городе, где состоялся молодежный матч "Металлиста" против местной "Волыни" со счетом 2:6. Cуд вынес приговор - 500 необлагаемых минимумов каждому виновному, то есть штраф в размере 8500 гривен.

Ранее стало известно, что ФФУ подозревает в договорном матче "Звезду" и "Волынь".