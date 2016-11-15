ФФУ расследует матч "Ильичевец" - "Горняк-Спорт"

Поединок Первой лиги мог быть договорным.

Кочетов сообщил, что Нацполиция обратила внимание на этот матч novostimira.com.ua

Федерации футбола Украины будет проведено расследование матча "Ильичевец" - "Горняк-Спорт" (3:1), который мог носить характер договорного. Об этом сообщил вице-президент ФФУ Игорь Кочетов.

"Система раннего выявления, которая у нас работает, выявила определенные аномалии по ставкам, сделанным на этот матч. Кроме того, глава европейской организации Federbet Франческо Баранка тоже еще до матча написал нам письмо, где поделился своими подозрениями относительно этого поединка. Вместе с тем матч начался: ведь все это происходило фактически за полчаса, минут за 20 до матча мы получили информацию. Игроки уже были на поле, шла разминка и так далее.

Естественно, в свою очередь я тут же поставил в известность ПФЛ о том, что мы будем внимательно наблюдать. А ПФЛ полностью поддерживает все наши расследования, оказывает помощь. И в ходе матча мы видели те аномалии, которые происходили по ставкам", - сказал Кочетов.

"У нас есть все основания начать расследование. И мы его уже начали, сделали соответствующие запросы, уже просмотрели эпизоды, на которых видны определенные действия футболистов - тактико-технические и другие. Экспертная группа приступила к изучению видеозаписи, в обычном режиме проводим расследование. Конечно, ажиотаж среди болельщиков вызывает такое количество долларов, которые, естественно, с неба в яму выбрасывать никто не будет, и такое движение денег говорит о том, что оно могло быть только заранее обусловлено, и со знанием, в какую сторону. Поэтому можно сказать так: все это признаки того, что матч был сыгран с нарушением принципов фэйр-плей.

Будем внимательно изучать и расследовать, мы в контакте с национальной полицией, которая также уже обратила внимание на данный матч. Я очень надеюсь, что мы доведем дело до логического конца, во всяком случае, Комитет этики и честной игры свою оценку данному матчу даст однозначно", - также отметил вице-президент ФФУ.

Также Кочетов выразил надежду, что в обоих клубах будет проведено внутреннее расследование по данному факту.

Напомним, по ходу матча были сделаны рекордные для украинского футбола в 2016 году ставки. Так, на победу "Ильичевца", который проигрывал по ходу встречи со счетом 0:1, было в итоге поставлено 255 тысяч долларов.