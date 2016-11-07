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Воронин сыграл в "Матче мира" вместе с Марадоной

7 ноября в 16:01

Экс-игрок сборной Украины принял участие в благотворительном поединке.

Воронин Марадона
Воронин осуществил мечту
Instagram
Андрей Воронин стал участником "Матча мира", который прошел в Марокко. Звезды мирового футбола во главе с Диего Марадоной играли против звезд Африки.

В поединке принимали участие Клаудио Каниджа, Ривалдо, Джордж Веа, Мичел Сальгадо, Рене Игита, Эль-Хаджи Диуф и другие звезды футбола. Встреча завершилась победой сборной мира со счетом 4:3

"Сбылась моя мечта, 30 лет мечтал увидеть его в живую, после того, как смотрел чемпионат мира в Мексике в 1986! Диего Марадона - легенда футбола, лучший из лучших", - написал Воронин на своей странице в Instagram.

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Напомним, ранее звезды футбола сыграли в "Матче мира" в Риме.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Воронин Марадона Ривалдо футбол
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