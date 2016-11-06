"Волынь" может потерять девять очков из-за долга перед сербским футболистом

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Полузащитник Саша Стевич давно ждет часть зарплаты.

"Волынь" может потерять девять очков ФК Волынь

Луцкая "Волынь" может быть оштрафована на девять очков из-за долга перед бывшим игроком клуба Сашей Стевичем. Об этом сообщает Sport Arena.

Сербский полузащитник так и не получил 70 тысяч долларов, которые луцкий клуб обещал выплатить ему еще летом, когда погашал все долги, чтобы остаться в Премьер-лиге и получить лиценцию от Федерации футбола Украины.

Санкции от УЕФА были отложены, но в случае, если клуб так и не выйдет на связь со Стевичем и не погасит долг, то "Волынь" будет оштрафована на девять очков. Стоит отметить, что такое наказание отправит команду Виталия Кварцяного на последнее место в турнирной таблице с "нулем" в активе.

Саша Стевич отыграл за "Волынь" 3 сезона — с 2010-го по 2013 год (44 матча, 3 гола). После этого серб вернулся на родину, а сейчас завершил карьеру и получил тренерскую лицензию.

Напомним, ранее контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины наказал "Волынь" проведением двух домашних матчей без зрителей за неонацистские выкрики болельщиков.