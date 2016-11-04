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"Волынь" - "Сталь": видео онлайн-трансляция матча

4 ноября в 16:20

Четырнадцатый тур УПЛ открывается матчем в Луцке.

волынь сталь
"Волынь" принимает "Сталь"
В рамках четырнадцатого тура украинской Премьер-лиги "Волынь" в Луцке будет принимать "Сталь". Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию этой встречи.

Матч первого круга завершился минимальной победой "Стали" (1:0). Сейчас же букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля: 2,35 - 3,25 - 3,15.

Начало матча - в 17.00

По материалам: ZN.UA
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Тэги Волынь Сталь футбол УПЛ Премьер-лига
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