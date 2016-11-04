Вернидуб уверен, что "Заря" вырастает в "серьезный коллектив"

Наставник луганчан прокомментировал ничью в матче Лиги Европы.
"Думаю, игра понравилась всем. Были хорошие скорости. Да, поначалу чуть не разобрались, пропустили гол. Но потом ребята собрались. Те атаки, которые мы не смогли провести в Роттердаме, мы провели сегодня. Думаю, даже статистика показывает, что "Заря" из маленького клуба вырастает в серьезный коллектив и демонстрирует отменный футбол", - сказал Юрий Вернидуб на пресс-конференции после матча.
"Хорошо, что сравняли в первом тайме, но потом не смогли дожать. Конечно, если бы поставили пенальти еще во втором тайме, то наверняка и выиграли. Но, увы. Хотя было видно в конце матча, что ребята уже устали".
Луганчане занимают последнее место в группе H, имея в активе лишь два очка. При этом "Манчестер Юнайтед" опережает украинский коллектив на четыре пункта.
"Шансы есть всегда, надо бороться до конца. В любом случае, нам надо выходить и играть до конца в двух оставшихся матчах. В той же Турции сыграть очень дорогого стоит. И в игре с МЮ надо выйти и показать достойный футбол".
Напомним, в другом матче игрового дня "Шахтер" обыграл "Гент" и гарантировал себе выход в плей-офф с первого места в группе.Sport Arena