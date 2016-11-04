Вернидуб уверен, что "Заря" вырастает в "серьезный коллектив"

Наставник луганчан прокомментировал ничью в матче Лиги Европы.

Вернидуб доволен действиями команды Sport Arena

Луганская "Заря" провела четвертый матч группового этапа Лиги Европы. В Одессе луганчане принимали "Фейенорд" и, хотя весь второй тайм хозяева поля провели в большинстве и регулярно оказывали давление на ворота соперника.

"Думаю, игра понравилась всем. Были хорошие скорости. Да, поначалу чуть не разобрались, пропустили гол. Но потом ребята собрались. Те атаки, которые мы не смогли провести в Роттердаме, мы провели сегодня. Думаю, даже статистика показывает, что "Заря" из маленького клуба вырастает в серьезный коллектив и демонстрирует отменный футбол", - сказал Юрий Вернидуб на пресс-конференции после матча.

"Хорошо, что сравняли в первом тайме, но потом не смогли дожать. Конечно, если бы поставили пенальти еще во втором тайме, то наверняка и выиграли. Но, увы. Хотя было видно в конце матча, что ребята уже устали".

Луганчане занимают последнее место в группе H, имея в активе лишь два очка. При этом "Манчестер Юнайтед" опережает украинский коллектив на четыре пункта.

"Шансы есть всегда, надо бороться до конца. В любом случае, нам надо выходить и играть до конца в двух оставшихся матчах. В той же Турции сыграть очень дорогого стоит. И в игре с МЮ надо выйти и показать достойный футбол".

Напомним, в другом матче игрового дня "Шахтер" обыграл "Гент" и гарантировал себе выход в плей-офф с первого места в группе.