В Украине появится футбольная прокуратура - Павелко

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В украинском футболе необходимо решать проблему договорных матчей.

Павелко создаст орган футбольного правосудия

В Украине будет создана футбольная прокуратура, которая должна заняться расследованием коррупции и. Об этом сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

"В ближайшее время мы представим и назовем систему футбольной прокуратуры. Я объявлял о том, что нам необходим генеральный прокурор в области футбольного правосудия, и нам необходим тот человек, который будет вести ответственность в договорных или коррупционных действиях в футболе".

"Даже если сегодня те или иные события, или участники событий уходят от ответственности, то сегодняшнее право и юриспруденция говорит об обратном. Те факты, которые были зафиксированы, могут иметь последствия спустя время для того, чтобы виновные все же понесли наказание. Главное, чтобы эти наказания дали превентивную меру юным игрокам не связываться с противозаконными действиями в футболе. Очень важны те меры, которые мы примем впервые в истории украинского футбола", - сказал Павелко.

Напомним, в сентябре состоялся суд по первому в истории Украины делу о договорном поединке, когда бывшие футболисты молодежного состава "Металлиста" Даниил Соломаха и Руслан Ковтюк признались в участии в матче с фиксированным результатом.

Судебный процесс прошел в Луцке - городе, где состоялся молодежный матч "Металлиста" против местной "Волыни" со счетом 2:6. Cуд вынес приговор - 500 необлагаемых минимумов каждому виновному, то есть штраф в размере 8500 гривен. Столь мягкое решение поясняется тем, что оба футболиста активно сотрудничали со следствием и сообщили, что получили предложение от другого одноклубника, после чего смогли заработать на двоих более 100 тысяч гривен.

Кроме того, сообщалось, что Национальная полиция и Генпрокуратура занимаются еще несколькими уголовными делами по матчам с фиксированным результатом и пытаются выйти на организаторов этого бизнеса.