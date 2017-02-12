В Крыму состоялся первый международный футбольный матч после аннексии

На полуостров прибыли камерунские футболисты.
В рамках Кубка КФС команда "ТСК-Таврия" встречалась с камерунским "Яунде 2" и одержала победу со счетом 3:1.
Стоит отметить, что Крымский футбольный союз был зарегистрирован в УЕФА в середине июля 2015 года и получил от организации специальный статус. Крым получил разрешение проводить собственный чемпионат, в котором среди прочих команд участвуют "ТСК-Таврия" и севастопольский "СКЧФ-Севастополь".
Ранее сообщалось, что в Бериславе Херсонской области Федерация футбола Украины создала Федерацию футбола Крыма, а также возродила симферопольскую "Таврию" на аматорском уровне.facebook.com