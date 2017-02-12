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В Крыму состоялся первый международный футбольный матч после аннексии

12 февраля в 10:42

На полуостров прибыли камерунские футболисты.

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Крымские футболисты принимали гостей из Камеруна
facebook.com
Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха сообщил о проведении первого международного матча на полуострове с момента его аннексии Россией.

В рамках Кубка КФС команда "ТСК-Таврия" встречалась с камерунским "Яунде 2" и одержала победу со счетом 3:1.

Стоит отметить, что Крымский футбольный союз был зарегистрирован в УЕФА в середине июля 2015 года и получил от организации специальный статус. Крым получил разрешение проводить собственный чемпионат, в котором среди прочих команд участвуют "ТСК-Таврия" и севастопольский "СКЧФ-Севастополь".

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Ранее сообщалось, что в Бериславе Херсонской области Федерация футбола Украины создала Федерацию футбола Крыма, а также возродила симферопольскую "Таврию" на аматорском уровне.

По материалам: facebook.com
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Тэги Таврия Крым футбол КФС
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