Украинец Михайлюк совершил победный бросок в студенческой лиге США

Перспективный баскетболист Святослав Михайлюк провел очередной удачный матч в лиге NCAA.
За пять секунд до конца поединка Михайлюк получил мяч, прошел к кольцу соперника и забил решающие два очка, которые принесли команде украинца победу со счетом 90:88.
Всего в минувшем матче Михайлюк набрал 11 очков и сделал 2 результативные передачи. Это уже десятый матч в текущем сезоне, в котором украинец набрал более десяти очков.
Another look at Svi's buzzer-beater for the win #kubball— Kansas Basketball (@KUHoops) 4 января 2017 г.
(Courtesy of @ESPN) pic.twitter.com/Sgv9SkaMgn
Напомним, прошлым летом молодежная сборная Украины с Михайлюком в составе вышла в четвертьфинал Евробаскета.ZN.UA