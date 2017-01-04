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Украинец Михайлюк совершил победный бросок в студенческой лиге США

4 января в 10:58

Перспективный баскетболист Святослав Михайлюк провел очередной удачный матч в лиге NCAA.

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Михайлюк стал героем матча двух "Канзасов"
ESPN
Украинский защитник Святослав Михайлюк принес победу "Канзасу" в дерби против "Канзас Стэйт" на последних секундах поединка.

За пять секунд до конца поединка Михайлюк получил мяч, прошел к кольцу соперника и забил решающие два очка, которые принесли команде украинца победу со счетом 90:88.

Всего в минувшем матче Михайлюк набрал 11 очков и сделал 2 результативные передачи. Это уже десятый матч в текущем сезоне, в котором украинец набрал более десяти очков.

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Напомним, прошлым летом молодежная сборная Украины с Михайлюком в составе вышла в четвертьфинал Евробаскета.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Михайлюк баскетбол США Канзас
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