Украинец Михайлюк совершил победный бросок в студенческой лиге США

Украинский защитникпринес победу "Канзасу" в дерби против "Канзас Стэйт" на последних секундах поединка.

За пять секунд до конца поединка Михайлюк получил мяч, прошел к кольцу соперника и забил решающие два очка, которые принесли команде украинца победу со счетом 90:88.

Всего в минувшем матче Михайлюк набрал 11 очков и сделал 2 результативные передачи. Это уже десятый матч в текущем сезоне, в котором украинец набрал более десяти очков.

Another look at Svi's buzzer-beater for the win #kubball



(Courtesy of @ESPN) pic.twitter.com/Sgv9SkaMgn